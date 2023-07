JEU D’ENQUÊTE MISSION ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 22 juillet 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Participez à l’enquête « Mission Argileum ». Trouvez les indices laissés dans l’espace scénographique d’Argileum pour résoudre l’enquête. Le but ? Retrouver l’objet révolutionnaire que le potier d’Argileum a créé avant de disparaître pour pouvoir déposer un dossier de demande de brevet. Durée 1h00..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Take part in the « Mission Argileum » investigation. Find the clues left in the Argileum?s scenographic space to solve the investigation. The aim? Find the revolutionary object created by the Argileum potter before he disappeared, so that he could apply for a patent. Duration 1h00.

Participa en la investigación « Misión Argileum ». Encuentra las pistas dejadas en el espacio expositivo Argileum para resolver la investigación. ¿El objetivo? Encontrar el objeto revolucionario que el alfarero de Argileum creó antes de desaparecer para poder solicitar una patente. Duración: 1 hora.

Nehmen Sie an der Umfrage « Mission Argileum » teil. Finden Sie die Hinweise, die im szenografischen Bereich des Argileum hinterlassen wurden, um den Fall zu lösen. Was ist das Ziel? Finden Sie das revolutionäre Objekt, das der Töpfer von Argileum vor seinem Verschwinden geschaffen hat, um einen Patentantrag stellen zu können. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT