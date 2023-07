VISITES GUIDÉES DE SAINT JEAN DE FOS 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 14 juillet 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Découvrez le village de Saint-Jean-de-Fos qui abrite une tradition vieille de plus de 600 ans : la poterie vernissée.

En sillonnant ses ruelles étroites et sinueuses, vous découvrirez son centre historique circulaire, l’église Saint Jean, ses maisons de village typiques où la sobriété de la pierre calcaire se trouve parsemée de touches de céramiques vertes..

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 11:30:00. EUR.

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Discover the village of Saint-Jean-de-Fos, home to a 600-year-old tradition: glazed pottery.

Winding through its narrow streets, you’ll discover its circular historic center, the church of Saint Jean, and typical village houses where the sobriety of limestone is sprinkled with touches of green ceramics.

Descubra el pueblo de Saint-Jean-de-Fos, cuna de una tradición que se remonta a más de 600 años: la cerámica vidriada.

Paseando por sus estrechas y sinuosas calles, descubrirá su centro histórico circular, la iglesia de Saint Jean y sus típicas casas de pueblo, donde la sobriedad de la piedra caliza se salpica con toques de cerámica verde.

Entdecken Sie das Dorf Saint-Jean-de-Fos, das eine über 600 Jahre alte Tradition beherbergt: die glasierte Töpferei.

Bei einem Spaziergang durch die engen, gewundenen Gassen entdecken Sie das kreisförmige historische Zentrum, die Kirche Saint Jean und die typischen Dorfhäuser, in denen die Schlichtheit des Kalksteins mit grünen Keramikakzenten durchsetzt ist.

