VISITE GUIDÉE ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 11 juillet 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Accompagné d’un guide, vous suivez les étapes de fabrication d’une pièce de céramique. Tout au long du parcours de visite, la poterie n’aura plus de secret pour vous! Des anecdotes sur la vie des potiers, l’histoire du village de Saint-Jean-de-Fos et l’origine des poteries vous attendent!.

2023-07-11 16:30:00 fin : 2023-08-31 17:30:00. EUR.

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Accompanied by a guide, you’ll follow the steps involved in making a piece of pottery. Along the way, you’ll learn all about pottery! Anecdotes about the life of potters, the history of the village of Saint-Jean-de-Fos and the origins of pottery await you!

Acompañado por un guía, seguirá los pasos necesarios para elaborar una pieza de cerámica. A lo largo de la visita, aprenderá todo sobre la alfarería Le esperan anécdotas sobre la vida de los alfareros, la historia del pueblo de Saint-Jean-de-Fos y los orígenes de la alfarería

In Begleitung eines Führers folgen Sie den Schritten zur Herstellung eines Keramikstücks. Während der gesamten Besichtigungstour wird die Töpferei kein Geheimnis mehr für Sie sein! Anekdoten über das Leben der Töpfer, die Geschichte des Dorfes Saint-Jean-de-Fos und den Ursprung der Töpferei erwarten Sie!

