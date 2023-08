Journées Européennes du Patrimoine : les coulisses du cinéma 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Le cinéma Le Saleys ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.

Alors venez visiter les coulisses d’un petit cinéma associatif plein de dynamisme. Départ à 10h et à 11h (attention : visites limitées et réservation obligatoire !).

Bourse aux affiches : toutes les affiches des films programmés cette année et des plus anciennes seront mises en vente de 10h à 12h et de 15h à 19h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

6 Avenue du Maréchal Leclerc Cinéma le Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Saleys cinema opens its doors for Heritage Days.

Come and take a behind-the-scenes look at a small, dynamic community cinema. Tours depart at 10 and 11 a.m. (please note: visits are limited and reservations are essential!)

Poster market: all posters of this year’s films and older ones will be on sale from 10am to 12pm and from 3pm to 7pm.

El cine Le Saleys abre sus puertas para las Jornadas del Patrimonio.

Venga a conocer los entresijos de un pequeño y dinámico cine comunitario. Las visitas salen a las 10.00 y a las 11.00 horas (atención: las visitas son limitadas y es imprescindible reservar).

Mercado de carteles: todos los carteles de las películas de este año y de otras más antiguas estarán a la venta de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

Das Kino Le Saleys öffnet seine Türen für die Tage des Kulturerbes.

Schauen Sie also hinter die Kulissen eines kleinen, dynamischen Vereinskinos. Abfahrt um 10 Uhr und um 11 Uhr (Achtung: begrenzte Besucherzahl und Reservierung erforderlich!).

Plakatbörse: Alle Plakate der Filme, die dieses Jahr auf dem Programm stehen, sowie ältere Plakate werden von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Béarn des Gaves