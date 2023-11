Centre culturel JP Fabrègue : spectacle Le Bibliothécaire Cie Le gros orteil 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 13 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Paul-Emile Dumoulin travaille à la Bibliothèque de sa municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, mais parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention, lorsqu’il se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire et le goût de l’aventure le montre sous un autre jour. Il s’emballe, une folie s’empare de lui et il se met à faire de l’acrobatie, des équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beat box.

Un spectacle drôle qui donne envie de lire !

Tout public à partir de 5 ans – 50 min. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement / sélection A.E.M.D.

2023-12-13 17:00:00

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paul-Emile Dumoulin has been working at his local library for 25 years. He’s serious, proud, but sometimes so clumsy. The shelves must be impeccable, every book in its place. But beware: when he starts to read a passage, he enters the story completely, and his taste for adventure shows him in a different light. He gets carried away, a madness takes hold of him and he starts doing acrobatics, balancing, juggling, break dancing and beat boxing.

A funny show that makes you want to read!

For all ages 5 and up – 50 min. Prices 14? / 9? / 5? / season tickets / A.E.M.D selection

Paul-Emile Dumoulin lleva 25 años trabajando en la biblioteca de su barrio. Es serio, orgulloso, pero a veces muy torpe. Las estanterías tienen que estar impecables, cada libro en su sitio. Pero cuidado, cuando empieza a leer un pasaje, se mete de lleno en la historia, y su gusto por la aventura lo muestra de otra manera. Se deja llevar, una locura se apodera de él y empieza a hacer acrobacias, equilibrios, malabares, break dance y beat boxing.

¡Un espectáculo divertido que dan ganas de leer!

Para todos los públicos a partir de 5 años – 50 min. Precios 14? / 9? / 5? / abonos / selección A.E.M.D

Paul-Emile Dumoulin arbeitet seit 25 Jahren in der Bibliothek seiner Gemeinde. Er ist ernst, stolz, aber manchmal so ungeschickt. Die Regale müssen makellos sein, jedes Buch an seinem Platz. Aber Vorsicht: Wenn er anfängt, Passagen zu lesen, taucht er völlig in die Geschichte ein und die Abenteuerlust zeigt ihn von einer anderen Seite. Er gerät ins Schwärmen, ein Wahnsinn ergreift von ihm Besitz und er beginnt zu akrobatisieren, zu balancieren, zu jonglieren, Breakdance und Beatbox zu machen.

Eine lustige Aufführung, die Lust aufs Lesen macht!

Für alle ab 5 Jahren – 50 Min. Eintrittspreise 14 ? / 9 ? / 5 ? / Abonnementkarten / A.E.M.D.-Auswahl

