Centre culturel JP Fabrègue : OH OH Cie Baccala 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 1 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Oh Oh est un morceau de vie d’un duo, un passage occasionnel, une chute libre d’en haut pour se poser sur la scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers l’humour, de l’acrobatie, du mime et de la musique en direct, les deux personnages s’expriment, se découvrent, se transforment.

Une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant sans la dénaturer.

Tout public à partir de 8 ans – 50 min. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Oh Oh is a piece of the life of a duo, an occasional passage, a free fall from above to land on the stage discovered almost by chance. Without a word, through humor, acrobatics, mime and live music, the two characters express themselves, discover themselves, transform themselves.

A creation in keeping with the clowning tradition, renewing it without distorting it.

For all ages 8 and up – 50 min. Prices 14? / 9? / 5? / subscription cards

Oh Oh es un trozo de la vida de un dúo, un pasaje ocasional, una caída libre desde lo alto para aterrizar en el escenario descubierto casi por casualidad. Sin mediar palabra y a través del humor, la acrobacia, la mímica y la música en directo, los dos personajes se expresan, se descubren y se transforman.

Es una creación que se inscribe en la tradición del clown, renovándola sin cambiarla.

Para todos los públicos a partir de 8 años – 50 min. Precios 14? / 9? / 5? / abonos

Oh Oh ist ein Stück aus dem Leben eines Duos, ein gelegentlicher Durchgang, ein freier Fall von oben, um sich auf der fast zufällig entdeckten Bühne niederzulassen. Ohne ein Wort und durch Humor, Akrobatik, Pantomime und Live-Musik drücken sich die beiden Figuren aus, entdecken sich und verwandeln sich.

Eine Kreation, die sich in die Tradition der Clownerie einreiht und sie erneuert, ohne sie zu verfälschen.

Für alle ab 8 Jahren – 50 Min. Tarife 14? / 9? / 5? / Abonnementkarten

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pays de Saint-Yrieix