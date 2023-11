Centre culturel JP Fabrègue : Une Toute Petite Goutte de Vie par le Chapiteau Théâtre Compagnie 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 25 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Au gré de son voyage, une petite goutte de pluie se transforme. Sur la banquise, elle prend l’apparence d’un pingouin.

Dans la mer, c’est un petit poisson… Parfois il fait froid. Tantôt il fait chaud. Là-haut dans le ciel, comme un ballon elle monte, elle monte… En bas sur la ville, il goutte, il goutte ! Et dans la forêt ou dans le jardin, ça pousse, ça pousse… pour le plaisir de tous. On comprend alors qu’une toute petite goutte de pluie, c’est la vie.

Un spectacle visuel et poétique avec manipulation d’objet, propice à la découverte et à l’émerveillement du monde qui nous entoure.

Un spectacle de Stéphanie Migliorini. D’après le livre Une Toute Petite Goutte de Pluie de Galia Tapiero & Marion Brand, édition Kilowatt.

De 8 mois à 5 ans. Durée 25 min..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As it travels, a small raindrop is transformed. On the ice floe, it takes on the appearance of a penguin.

In the sea, it’s a little fish? Sometimes it’s cold. Sometimes it’s hot. Up in the sky, like a balloon, it rises, it rises? Down over the city, it drips, it drips! And in the forest or in the garden, it grows, it grows? to everyone’s delight. It’s easy to see how a tiny drop of rain can mean life.

A visual and poetic show with object manipulation, conducive to discovering and marveling at the world around us.

A show by Stéphanie Migliorini. Based on the book Une Toute Petite Goutte de Pluie by Galia Tapiero & Marion Brand, published by Kilowatt.

From 8 months to 5 years. Running time 25 min.

A medida que viaja, una pequeña gota de lluvia se transforma. En la banquisa, adopta la apariencia de un pingüino.

En el mar, es un pececito.. A veces hace frío. A veces hace calor. En el cielo, como un globo, sube y sube.. Abajo, sobre la ciudad, ¡gotea, gotea! Y en el bosque o en el jardín, crece y crece… para disfrute de todos. Y es entonces cuando te das cuenta de que una gotita de lluvia significa vida.

Un espectáculo visual y poético con manipulación de objetos, propicio para descubrir y maravillarse con el mundo que nos rodea.

Un espectáculo de Stéphanie Migliorini. Basado en el libro Une Toute Petite Goutte de Pluie de Galia Tapiero & Marion Brand, publicado por Kilowatt.

De 8 meses a 5 años. Duración 25 min.

Auf seiner Reise verwandelt sich ein kleiner Regentropfen. Auf der Eisscholle nimmt er die Gestalt eines Pinguins an.

Im Meer ist er ein kleiner Fisch Manchmal ist es kalt. Manchmal ist es heiß. Oben im Himmel, wie ein Ballon, steigt sie auf, steigt sie auf? Unten auf der Stadt tropft es, es tropft! Und im Wald oder im Garten wächst es, wächst es? zur Freude aller. Da versteht man, dass ein winziger Regentropfen das Leben bedeutet.

Ein visuelles und poetisches Schauspiel mit Objektmanipulation, das dazu anregt, die Welt um uns herum zu entdecken und zu bestaunen.

Eine Aufführung von Stéphanie Migliorini. Nach dem Buch Une Toute Petite Goutte de Pluie von Galia Tapiero & Marion Brand, Edition Kilowatt.

Von 8 Monaten bis 5 Jahren. Dauer 25 Min.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pays de Saint-Yrieix