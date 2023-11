Bibliothèque : Le matin des bouts d’chou 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 18 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

L’automne court, l’automne s’agite ! C’est le moment de prendre les bottes, sauter dans les flaques, ramasser des bogues. Et puis après s’être bien dépensé, entendre le feu qui crépite, et se mettre au chaud pour écouter de belles histoires sur cette magnifique saison.

Lectures pour les 0-3 ans. Gratuit. Sur inscription, places limitées..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Autumn is running, autumn is stirring! It’s time to grab the boots, jump in the puddles and pick up some bugs. And then, after you’ve had a good workout, hear the fire crackling, and cozy up to some great stories about this magnificent season.

Readings for 0-3 year olds. Free admission. Registration required, places limited.

El otoño corre, ¡el otoño se agita! Es hora de ponerse las botas, saltar en los charcos y recoger bichos. Y después, cuando te hayas saciado, podrás escuchar el crepitar del fuego y entrar en calor con algunos cuentos maravillosos sobre esta magnífica estación.

Lecturas para niños de 0 a 3 años. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Der Herbst rennt, der Herbst wird unruhig! Es ist die Zeit, die Stiefel zu holen, in Pfützen zu springen und Käfer zu sammeln. Und dann, nachdem man sich ordentlich ausgetobt hat, das knisternde Feuer hören und es sich gemütlich machen, um schönen Geschichten über diese herrliche Jahreszeit zu lauschen.

Lesungen für Kinder von 0-3 Jahren. Kostenlos. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

