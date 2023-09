Centre culturel JP Fabrègue : Spectacle Madame Monsieur Bonsoir . Compagnie Ajaa. Humour , comédie médiatique 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 17 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Le baromètre de crédibilité des médias montre depuis deux décennies que la moitié des Français ne leur font pas confiance. Malgré cela, tout le monde continue de les écouter et de s’informer afin de se sentir connecté au monde. On pense simplement qu’il est important de développer son esprit critique pour déjouer les pièges tendus par les médias de masse. Mais est-ce qu’il ne devrait pas y avoir de pièges à débusquer ? Dans la continuité du spectacle « Argent, pudeurs et décadences », nous vous présentons une comédie exutoire qui explore le monde médiatique devenu uniforme et grotesque en poussant les situations réelles à leurs limites, aboutissant à des moments poétiques et absurdes. Ce spectacle questionne la liberté d’expression, notre relation à la démocratie, à la violence quotidienne et à la quête d’utopies. Tout public à partir de 12 ans – 1h15.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the past two decades, the media credibility barometer has shown that half of French people do not trust the media. Despite this, everyone continues to listen to them and to inform themselves in order to feel connected to the world. We simply think it’s important to develop a critical mind, to avoid the traps set by the mass media. But shouldn’t there be traps to flush out? Following on from « Argent, pudeurs et décadences », we present an exutory comedy that explores the uniformly grotesque world of the media, pushing real-life situations to their limits, resulting in poetic and absurd moments. The show questions freedom of expression, our relationship to democracy, everyday violence and the quest for utopia. For all ages 12 and up – 1h15

Desde hace dos décadas, el barómetro de credibilidad de los medios de comunicación muestra que la mitad de los franceses no confía en ellos. A pesar de ello, todo el mundo sigue escuchándolos e informándose para sentirse conectado con el mundo. Simplemente pensamos que es importante desarrollar un espíritu crítico para evitar las trampas que tienden los medios de comunicación. Pero, ¿no debería haber trampas que eliminar? Como continuación de « Argent, pudeurs et décadences », presentamos una comedia de humor que explora el mundo de los medios de comunicación, que se ha vuelto uniforme y grotesco, llevando al límite situaciones de la vida real, dando lugar a momentos poéticos y absurdos. El espectáculo cuestiona la libertad de expresión, nuestra relación con la democracia, la violencia cotidiana y la búsqueda de la utopía. Para todos los públicos a partir de 12 años – 1h15

Das Barometer für die Glaubwürdigkeit der Medien zeigt seit zwei Jahrzehnten, dass die Hälfte der Franzosen ihnen nicht vertraut. Trotzdem hört ihnen jeder weiterhin zu und informiert sich, um sich mit der Welt verbunden zu fühlen. Man denkt einfach, dass es wichtig ist, seinen kritischen Geist zu entwickeln, um die von den Massenmedien gestellten Fallen zu durchschauen. Aber sollte es nicht auch Fallen geben, die es zu entlarven gilt? Im Anschluss an die Aufführung « Geld, Scham und Dekadenz » präsentieren wir Ihnen eine entlastende Komödie, die die gleichförmig und grotesk gewordene Medienwelt erforscht, indem sie reale Situationen an ihre Grenzen bringt und zu poetischen und absurden Momenten führt. Diese Aufführung stellt die Meinungsfreiheit, unsere Beziehung zur Demokratie, die alltägliche Gewalt und die Suche nach Utopien in Frage. Alle Zuschauer ab 12 Jahren – 1h15

