Centre culturel JP Fabrègue : atelier Impression sur textile 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 28 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Avec Isabelle Plouchard.

Saviez-vous que l’on peut imprimer l’empreinte des feuilles d’arbres ou de plantes sur un tissu pour l’adapter sous différentes formes ? Patchwork, tee-shirt, taie de coussin… à vous de

choisir !

à 14h30 – ouvert à tous dès 6 ans.

Matériel fourni. Participation de 5€. Sur réservation. places limitées..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With Isabelle Plouchard.

Did you know that you can print the leaves of trees or plants on fabric and adapt it to different shapes? Patchwork, tee-shirt, cushion cover… the choice is yours!

your choice!

2.30pm – open to all aged 6 and over.

Materials supplied. Participation 5? Places limited.

Con Isabelle Plouchard.

¿Sabías que puedes estampar las hojas de los árboles o las plantas en tela y adaptarla a diferentes formas? Patchwork, camisetas, fundas de cojín… ¡tú eliges!

¡tú eliges!

14.30 h – abierto a todos a partir de 6 años.

Materiales proporcionados. Participación de 5? Plazas limitadas.

Mit Isabelle Plouchard.

Wussten Sie, dass man den Abdruck von Baum- oder Pflanzenblättern auf einen Stoff drucken kann, um ihn in verschiedene Formen zu bringen? Patchwork, T-Shirt, Kissenbezug… Sie haben die Wahl!

zu wählen!

um 14:30 Uhr – offen für alle ab 6 Jahren.

Material wird zur Verfügung gestellt. Kostenbeitrag von 5? Auf Reservierung. Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-01 par OT Pays de Saint-Yrieix