Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : après-midi jeux spécial énigmes 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 25 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

En famille ou entre amis, découvrez des jeux d’enquêtes, d’énigmes et de casse-têtes ! En partenariat avec la ludothèque de Familles Rurales 2. Et pour les amateurs de jeux de rôle, inscrivez-vous pour une partie de «Loup-garous de Thiercelieux» !

Gratuit. À partir de 6 ans. À partir de 11 ans et sur inscription..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With family or friends, discover games of investigation, enigmas and puzzles! In partnership with the Familles Rurales 2 toy library. And for fans of role-playing games, sign up for a game of « Loup-garous de Thiercelieux »!

Free admission. Ages 6 and up. For ages 11 and up, registration required.

En familia o entre amigos, ¡descubra juegos de investigación, enigmas y rompecabezas! En colaboración con la ludoteca Familles Rurales 2. Y para los aficionados a los juegos de rol, ¡apúntense a una partida de « Loup-garous de Thiercelieux »!

Entrada gratuita. Para niños a partir de 6 años. A partir de 11 años, inscripción obligatoria.

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden Spiele mit Ermittlungen, Rätseln und Puzzles! In Zusammenarbeit mit der Ludothek von Familles Rurales 2. Und für die Liebhaber von Rollenspielen: Melden Sie sich für eine Partie « Werwölfe von Thiercelieux » an!

Kostenlos. Ab 6 Jahren. Ab 11 Jahren und nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays de Saint-Yrieix