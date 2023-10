Centre culturel JP Fabrègue : Atelier de fabrication d’encres et d’aquarelles végétales 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 25 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier de fabrication d’encres et d’aquarelles végétales axé sur la pratique et quelques

notions théoriques avec Isabelle Collett.

Cette initiation permet de découvrir les plantes tinctoriales et leur utilisation d’un point de vue artistique, mais aussi les principes de base des colorants et des pigments : comment

les transformer, les neutraliser et les stabiliser pour pouvoir les utiliser et les conserver.

à 14h30 – ouvert à tous dès 8 ans.

Matériel fourni. Participation de 5€. Sur réservation. places limitées..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Practical workshop in vegetable-based inks and watercolors with Isabelle Collett

with Isabelle Collett.

This introduction to dye plants and their use from an artistic point of view, as well as the basic principles of dyes and pigments: how to transform, neutralize and stabilize them so that they can be used and preserved

how to transform, neutralize and stabilize them for use and conservation.

2.30pm – open to all aged 8 and over.

Materials supplied. Participation 5? Places limited.

Un taller de fabricación de tintas vegetales y acuarelas, centrado en la práctica y con algunas nociones teóricas

con Isabelle Collett.

Introducción a las plantas tintóreas y a su utilización desde un punto de vista artístico, así como a los principios básicos de los tintes y pigmentos: cómo transformarlos, neutralizarlos y estabilizarlos para poder utilizarlos y conservarlos

cómo transformarlos, neutralizarlos y estabilizarlos para poder utilizarlos y conservarlos.

14.30 h – abierto a partir de 8 años.

Materiales proporcionados. Coste: 5? Plazas limitadas.

Workshop zur Herstellung von pflanzlichen Tinten und Aquarellfarben mit Schwerpunkt auf der Praxis und einigen

mit Isabelle Collett.

In dieser Einführung lernen Sie Färbepflanzen und ihre Verwendung aus künstlerischer Sicht kennen, aber auch die Grundprinzipien von Farbstoffen und Pigmenten: Wie kann man sie

sie umgewandelt, neutralisiert und stabilisiert werden können, damit sie verwendet und aufbewahrt werden können.

um 14:30 Uhr – offen für alle ab 8 Jahren.

Material wird zur Verfügung gestellt. Teilnahmegebühr: 5 Euro. Mit Reservierung. Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-01 par OT Pays de Saint-Yrieix