Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 21 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Mystère à Pouleville ou encore Qui a volé les oeufs de Mimosa ?

Viens aider Zag à résoudre ces énigmes ! Gratuit. Sur inscription à 11h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mystery in Pouleville or Who Stole the Mimosa Eggs?

Come and help Zag solve these riddles! Free admission. Registration at 11 a.m.

Misterio en Pouleville o ¿Quién robó los huevos de Mimosa?

¡Ven y ayuda a Zag a resolver estos enigmas! Entrada gratuita. Inscripción a las 11h.

Mystery in Pouleville oder Wer hat die Eier von Mimosa gestohlen?

Komm und hilf Zag, diese Rätsel zu lösen! Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Saint-Yrieix