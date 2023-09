Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : Rencontre d’auteurs spécial polar 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 13 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Venez rencontrer Anne Martinetti,la spécialiste françaised’Agatha Christie, lors d’une soirée dégustation où se mêleront cocktails et conférence sur les poisons dans les œuvres de la célèbre romancière anglaise ! En présence de Marek, illustrateur arédien des bandes-dessinées Agatha Christie et Hercule Poirot, parues aux éditions Paquet.

Tarif : 10€. À partir de 14 ans. Sur réservation..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 20:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Anne Martinetti, the French specialist in Agatha Christie, for an evening of tasting, cocktails and a lecture on poisons in the works of the famous English novelist! In the presence of Marek, Ariege?s illustrator of the Agatha Christie and Hercule Poirot comic strips, published by Paquet.

Price: 10? Ages 14 and up. Reservations required.

Venga a conocer a Anne Martinetti, la especialista francesa en Agatha Christie, para una velada de degustación, cócteles y una charla sobre los venenos en las obras de la célebre novelista inglesa En presencia de Marek, ilustrador ariego de los cómics de Agatha Christie y Hércules Poirot, publicados por Paquet.

Precio: 10 euros. Para mayores de 14 años. Reserva obligatoria.

Treffen Sie Anne Martinetti, die französische Agatha-Christie-Expertin, bei einem Verkostungsabend mit Cocktails und einem Vortrag über die Gifte in den Werken der berühmten englischen Schriftstellerin! In Anwesenheit von Marek, dem Illustrator der Comics Agatha Christie und Hercule Poirot, die im Verlag Paquet erschienen sind.

Preis: 10 ? Ab 14 Jahren. Auf Reservierung.

