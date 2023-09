Bibliothèque : Le matin des bouts d’chou 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 7 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Cherche et trouve : histoires pour les enquêteurs en herbe (0-3 ans). Mystère à Pouleville ou encore Qui a volé les oeufs de Mimosa ?

Viens aider Zag à résoudre ces énigmes !

En octobre, le polar est à l’honneur à la médiathèque !

Viens mener l’enquête avec notre ami Zag pour retrouver ses amis disparus. Gratuit. Sur inscription – places limitées..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cherche et trouve: stories for budding investigators (0-3 years). Mystery in Pouleville or Who stole Mimosa’s eggs?

Come and help Zag solve these riddles!

In October, thrillers are in the spotlight at the mediatheque!

Come and investigate with our friend Zag to find his missing friends. Free admission. Registration required – places limited.

Caza y Busca: cuentos para investigadores en ciernes (0-3 años). Misterio en Pouleville o ¿Quién robó los huevos de Mimosa?

¡Ven y ayuda a Zag a resolver estos enigmas!

En octubre, las historias de detectives son las protagonistas en la biblioteca multimedia

Ven a investigar con nuestro amigo Zag para encontrar a sus amigos desaparecidos. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria – plazas limitadas.

Cherche et trouve: Geschichten für angehende Ermittler (0-3 Jahre). Mystery in Pouleville oder Wer hat die Eier von Mimosa gestohlen?

Hilf Zag, diese Rätsel zu lösen!

Im Oktober steht in der Mediathek der Krimi im Mittelpunkt!

Ermittle mit unserem Freund Zag, um seine verschwundenen Freunde zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich – begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Saint-Yrieix