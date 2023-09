Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : Quizz spécial polar 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 7 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Testez vos connaissances sur l’univers du polar lors de notre quiz spécial.

Gratuit. À partir de 14 ans..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Test your knowledge of the world of detective fiction in our special quiz.

Free admission. Ages 14 and up.

Ponga a prueba sus conocimientos sobre el mundo de la ficción detectivesca en nuestro concurso especial.

Entrada gratuita. A partir de 14 años.

Testen Sie Ihr Wissen über die Welt der Kriminalromane in unserem speziellen Quiz.

Das Quiz ist kostenlos. Ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays de Saint-Yrieix