Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : Escape Game 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 4 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Les lecteurs désertent les locaux, les bibliothécaires refusent de venir travailler et les directeurs se succèdent à un rythme effréné. Saurez-vous résoudre le mystère de la bibliothèque Edgar Allan Poe ?

À partir de 13 ans. 4 à 6 joueurs. Sur réservation obligatoire..

2023-10-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Readers are deserting the premises, librarians are refusing to come to work, and there’s a succession of directors. Can you solve the mystery of the Edgar Allan Poe Library?

Ages 13 and up. 4 to 6 players. Reservations required.

Los lectores abandonan las instalaciones, los bibliotecarios se niegan a ir a trabajar y hay una sucesión de directores. ¿Podrás resolver el misterio de la Biblioteca Edgar Allan Poe?

A partir de 13 años. De 4 a 6 jugadores. Imprescindible reservar.

Die Leser verlassen die Räumlichkeiten, die Bibliothekare weigern sich, zur Arbeit zu kommen und die Direktoren wechseln sich in rasantem Tempo ab. Kannst du das Geheimnis der Edgar Allan Poe Bibliothek lüften?

Ab 13 Jahren. 4 bis 6 Spieler. Mit obligatorischer Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays de Saint-Yrieix