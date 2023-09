Exposition « QUI A REFROIDI LEMAURE ? » expsotion interactive 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 3 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait

au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire.

Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable !

Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir

l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau genre à vivre seul, entre amis, en famille…

Tout public à partir de 10 ans. 8 joueurs maximum par groupes..

2023-10-03 fin : 2023-11-25 17:30:00. EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



That morning, at 26 rue Dampierre, a young man was found defenestrated. Among the building?s five occupants, from the concierge to the little old lady, from the perfect couple to the next-door neighbor, no one saw anything

to the next-door neighbor, no one saw a thing. Suicide, murder, what happened?

Séraphin Limier, a PJ legend, hires you as a trainee detective.

Armed with an interactive tablet, come and explore the plot, collect clues, question witnesses… There?s no doubt that at the end of this investigation, you?ll find the culprit!

This interactive adventure invites you to become one of the protagonists of a fictional story

one of the protagonists. A new kind of experience to be enjoyed alone, with friends or family…

Suitable for all ages 10 and up. Maximum 8 players per group.

Aquella mañana, en el número 26 de la calle Dampierre, encontraron a un joven defenestrado. Entre los cinco ocupantes del edificio, desde el conserje hasta la ancianita, desde la pareja perfecta hasta el vecino de al lado, nadie había visto nada

al vecino de al lado, nadie había visto nada. Suicidio, asesinato, ¿qué había pasado?

Séraphin Limier, una leyenda de PJ, te contrata como detective en prácticas.

Armado con una tableta interactiva, venga a explorar la trama, recoja pistas, interrogue a los testigos… ¡No hay duda de que al final de esta investigación encontrarás al culpable!

Esta aventura interactiva te invita a convertirte en uno de los protagonistas de una historia de ficción

uno de los protagonistas. Es un nuevo tipo de experiencia para ti, tus amigos y tu familia…

Apto para mayores de 10 años. Máximo 8 jugadores por grupo.

An diesem Morgen wird in der Rue Dampierre 26 ein junger Mann defenestriert aufgefunden. Von den fünf Bewohnern des Gebäudes, von der Hausmeisterin bis zur kleinen alten Frau, vom perfekten Paar bis zum Nachbarn, wird der Fall nicht aufgeklärt

bis zum Nachbarn auf der Etage, hatte niemand etwas gesehen. Selbstmord, Mord, was ist passiert?

Seraphim Limier, eine Legende der PJ, stellt Sie als Inspektor auf Probe ein.

Mit einem interaktiven Tablet-PC ausgestattet, können Sie die Schauplätze der Handlung erkunden, Indizien sammeln, Zeugen befragen und vieles mehr. Zweifellos werden Sie am Ende dieser Ermittlungen den Schuldigen finden!

Dieses interaktive Abenteuer lädt Sie dazu ein, in eine fiktive Geschichte einzutauchen und zu einem

einer der Protagonisten zu werden. Ein neuartiges Erlebnis, das Sie allein, mit Freunden oder der Familie erleben können…

Für alle ab 10 Jahren. Maximal 8 Spieler pro Gruppe.

