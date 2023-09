Bibliothèque – Médiathèque de Saint-Yrieix : Concours photos spécial polar 6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 3 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Pour ce concours, vos photos devront s’inscrire dans une atmosphère « Polar ». Paysage,

bâtiment, objet, mise en scène… Laissez libre cours à votre imagination et à votre esprit créatif ! La photo la plus « dark » sera récompensée.

La contrainte : un livre doit apparaître sur la photographie ! Règlement et bulletin

d’inscription à la médiathèque ou sur le site internet : https://bibliotheque -mediatheque.saint-yrieix.fr/.

2023-10-03 fin : 2023-11-04 . EUR.

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For this competition, your photos should have a « thriller » atmosphere. Landscape,

building, object, setting? Give free rein to your imagination and creative spirit! The darkest photo will be rewarded.

The constraint: a book must appear in the photograph! Rules and registration

at the media library or on the website: https://bibliotheque -mediatheque.saint-yrieix.fr/

Para este concurso, tus fotos deben tener una atmósfera de « thriller ». Paisaje,

edificio, objeto, escenario.. Dé rienda suelta a su imaginación y a su espíritu creativo Se premiará la foto más oscura.

Restricción: ¡en la fotografía debe aparecer un libro! Bases y formulario de inscripción

en la mediateca o en la página web: https://bibliotheque -mediatheque.saint-yrieix.fr/

Für diesen Wettbewerb sollten Ihre Fotos in einer « Polar »-Atmosphäre aufgenommen werden. Landschaft,

gebäude, Objekt, Inszenierung? Lassen Sie Ihrer Fantasie und Ihrem kreativen Geist freien Lauf! Das dunkelste Foto wird prämiert.

Bedingung: Auf dem Foto muss ein Buch zu sehen sein! Regeln und Anmeldeformular

anmeldeformular in der Mediathek oder auf der Website: https://bibliotheque -mediatheque.saint-yrieix.fr/

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays de Saint-Yrieix