Exposition LES VOYAGES LITTÉRAIRES D'AGATHA CHRISTIE… UNE VIE & UNE OEUVRE D'AVENTURIERE
Saint-Yrieix-la-Perche, 3 octobre 2023

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Partez sur les traces de la célèbre romancière, à travers ses voyages et ses oeuvres.

Exposition réalisée par les élèves du lycée agricole de Magnac-Laval..

2023-10-03 fin : 2023-11-25

6 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Follow in the footsteps of the famous novelist, through her travels and works.

Exhibition created by students at the Lycée agricole de Magnac-Laval.

Siga los pasos de la famosa novelista, a través de sus viajes y obras.

Exposición creada por estudiantes de la escuela de agricultura Magnac-Laval.

Begeben Sie sich auf die Spuren der berühmten Romanautorin, auf ihren Reisen und in ihren Werken.

Die Ausstellung wurde von den Schülern des Landwirtschaftsgymnasiums Magnac-Laval erstellt.

