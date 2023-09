Marché à Cieux 6 Avenue du Lac Cieux, 22 septembre 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

Les ciellois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison… Tous les 4ème vendredi des mois de mai à septembre..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

6 Avenue du Lac

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ciellois and their neighbors can visit the market to buy vegetables, meat and fish, as well as other non-food products such as clothes, shoes, household items… Every 4th Friday from May to September.

Ciellois y sus vecinos pueden acudir al mercado para comprar verduras, carne y pescado, así como otros productos no alimentarios como ropa, calzado, artículos para el hogar, etc. Todos los cuartos viernes de mayo a septiembre.

Die Einwohner von Ciello und ihre Nachbarn können auf dem Markt Gemüse, Fleisch, Fisch, aber auch andere Non-Food-Produkte wie Kleidung, Schuhe, Haushaltswaren usw. kaufen. Jeden 4. Freitag in den Monaten Mai bis September.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin