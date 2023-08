Exposition – André Raynaud, un enfant du Pays 6 Avenue du Lac Cieux, 11 septembre 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

André Raynaud, un enfant du pays, champion du monde cycliste de demi-fond sur piste en 1936. De Cieux à Anvers, une exposition en hommage au parcours exceptionnel de ce cycliste ciellois au destin tragique. Avec le concours du musée du vélo d’Arnac la Poste, de collectionneurs aussi avertis que passionnés et de sportifs d’aujourd’hui. De nombreux témoignages, ouvrages, coupures de presse, photos, vélos d’époques, maillots, dioramas..

2023-09-11 fin : 2023-09-15 17:30:00. EUR.

6 Avenue du Lac Mairie

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



André Raynaud, a local boy, world champion middle-distance track cyclist in 1936. From Cieux to Antwerp, an exhibition paying tribute to the exceptional career of this cyclist from Cieux whose fate was tragic. With the support of the Musée du vélo d’Arnac la Poste, collectors as knowledgeable as they are passionate, and modern-day sportsmen and women. Numerous testimonials, books, press clippings, photos, vintage bikes, jerseys and dioramas.

André Raynaud, chico del pueblo y campeón del mundo de media distancia en pista en 1936. De Cieux a Amberes, una exposición que rinde homenaje a la excepcional carrera de este ciclista de Cieux cuyo destino fue trágico. Con el apoyo del Musée du vélo d’Arnac la Poste, coleccionistas tan conocedores como apasionados, y deportistas de hoy en día. Riqueza de testimonios, libros, recortes de prensa, fotos, bicicletas de época, maillots y dioramas.

André Raynaud, ein Kind des Landes, wurde 1936 Radweltmeister im Mittelstreckenrennen auf der Bahn. Von Cieux bis Antwerpen, eine Ausstellung zu Ehren der außergewöhnlichen Laufbahn dieses Radsportlers aus Cieux mit tragischem Schicksal. Mit Unterstützung des Fahrradmuseums von Arnac la Poste, ebenso versierten wie leidenschaftlichen Sammlern und Sportlern von heute. Zahlreiche Zeugenaussagen, Bücher, Zeitungsausschnitte, Fotos, Fahrräder aus der Epoche, Trikots, Dioramen.

Mise à jour le 2023-08-07 par SPL Terres de Limousin