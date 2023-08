Festival Mondial du rugby amateur – Poule C – Jour 1 6 avenue du docteur Joseph Imbert Arles, 23 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Plus 100 rugbymen venus d’Autralie, du Pays de Galles et de Géorgie ont rendez-vous à Arles les 23 et 24 septembre pour disputer le Mondial de rugby amateur..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

6 avenue du docteur Joseph Imbert Stade Fournier

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Over 100 rugby players from Australia, Wales and Georgia will be in Arles on September 23 and 24 to compete in the World Amateur Rugby Championship.

Más de 100 jugadores de rugby de Australia, Gales y Georgia se darán cita en Arles los días 23 y 24 de septiembre para competir en el Campeonato del Mundo de Rugby Amateur.

Mehr als 100 Rugbyspieler aus Australien, Wales und Georgien treffen sich am 23. und 24. September in Arles, um die Rugby-Weltmeisterschaft der Amateure auszuspielen.

