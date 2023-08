Festival Mondial du rugby amateur 6 avenue du docteur Joseph Imbert Arles, 22 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Tous les férus de ballon ovale l’ont noté dans leur agenda : la prochaine coupe du monde de rugby aura lieu en France en septembre 2023. Rendez vous du 22 au 30 septembre pour une semaine de sport et de fête autour du rugby amateur..

2023-09-22 fin : 2023-09-30 . EUR.

6 avenue du docteur Joseph Imbert Stade Fournier

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All rugby fans have noted it in their diaries: the next Rugby World Cup will be held in France in September 2023. Join us from September 22 to 30 for a week of sport and celebration around amateur rugby.

Cualquiera que ame el balón ovalado habrá tomado nota en su agenda: la próxima Copa del Mundo de Rugby se celebrará en Francia en septiembre de 2023. Acompáñenos del 22 al 30 de septiembre en una semana de deporte y fiesta en torno al rugby amateur.

Alle Fans des ovalen Balles haben es in ihrem Kalender notiert: Die nächste Rugby-Weltmeisterschaft wird im September 2023 in Frankreich stattfinden. Vom 22. bis 30. September werden Sie eine Woche lang Sport und Feiern rund um das Amateur-Rugby erleben.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme d’Arles