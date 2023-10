Cet évènement est passé Le Musée Mobile 2 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues Bondues Catégories d’Évènement: Bondues

Nord Le Musée Mobile 2 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues Bondues, 19 juin 2019, Bondues. Le Musée Mobile 2 Mercredi 19 juin 2019, 16h00 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues Entrée libre L’exposition GOLDEN HOUR du MuMo est un dialogue entre l’Eldorado d’hier avec ses mythes (la conquête, la ruée vers l’or, les cités englouties, les cartes aux trésors…) et l’Eldorado de demain, pouvant ouvrir sur l’actualité (l’Europe et les migrants venus d’Afrique par exemple). 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bondues, Nord

Lieu
6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues

Adresse
6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues

Ville
Bondues

Departement
Nord

