Téléthon : spectacle de l’ACPP 6, avenue du château Lubersac, 9 décembre 2023 15:00, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

A l’occasion du Téléthon 2023, l’association culturelle du Pays de Pompadour organise un spectacle de danse au centre culturel La Conserverie.

Au programme : claquettes, modern jazz, danse moderne adultes et ado…

Initiation gratuite aux claquettes..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

6, avenue du château Centre Culturel La Conserverie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To mark Telethon 2023, the Pays de Pompadour cultural association is organizing a dance show at the La Conserverie cultural center.

On the program: tap, modern jazz, modern dance for adults and teens…

Free introduction to tap dance.

Con motivo del Teletón 2023, la asociación cultural Pays de Pompadour organiza un espectáculo de danza en el centro cultural La Conserverie.

En el programa: claqué, jazz moderno, danza moderna para adultos y adolescentes…

Iniciación gratuita al claqué.

Anlässlich des Telethon 2023 organisiert der Kulturverein des Pays de Pompadour eine Tanzshow im Kulturzentrum La Conserverie.

Auf dem Programm stehen Stepptanz, Modern Jazz, moderner Tanz für Erwachsene und Jugendliche…

Kostenlose Einführung in den Stepptanz.

