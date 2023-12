Téléthon à Lubersac 6, avenue du château Lubersac, 4 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Lubersac est ville référente en Corrèze pour le Téléthon 2023.

De nombreuses animations portées par les collectivités, habitants, associations… seront proposées.

Au programme :

Vendredi :

– 17h : lancement du Téléthon,

– 18h : défilé animé dans les rues, départ des cyclistes pour le tour de la Corrèze,

– 19h : passation du flambeau Téléthon avec Malemort (ville référente en 2022),

– 21h : spectacle du Théâtre de la Halle et démonstration de claquettes.

Samedi :

– 10h : spectacle de la crêche et départ marche nordique 15km,

– 14h : Lâcher de ballons, départ rando du muscle,

– 15h : spectacle de l’ACPP,

– 17h : arrivée des cycliste du tour de la Corrèze,

-19h : spectacle du Pôle Culturel de la Comcom,

– 20h30 : spectacle des Amis de Beyssac

Fil Rouge tout au long des 30h : totaliser 1000km en 30h

Stands d’animations par les associations de la Comcom.

6, avenue du château Centre Culturel La Conserverie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lubersac is the reference town in Corrèze for the 2023 Telethon.

Numerous events organized by local authorities, residents and associations will be on offer.

On the program:

Friday:

– 5pm: launch of the Telethon,

– 6pm: lively parade through the streets, departure of cyclists for the Tour de la Corrèze,

– 7pm: Handover of the Telethon torch to Malemort (host town in 2022),

– 9pm: Théâtre de la Halle show and tap-dancing demonstration.

Saturday:

– 10am: crèche show and 15km Nordic walk departure,

– 2pm: Balloon release, start of muscle walk,

– 3pm: ACPP show,

– 5pm: arrival of Tour de la Corrèze cyclists,

-7pm: Pôle Culturel de la Comcom show,

– 8:30pm: Friends of Beyssac show

Red thread throughout the 30h: total 1000km in 30h

Entertainment stalls by Comcom associations

Lubersac es la ciudad de referencia en Corrèze para el Teletón 2023.

Se ofrecerá una amplia gama de eventos organizados por las autoridades locales, los residentes y las asociaciones.

En el programa:

Viernes :

– 17.00 h: inauguración del Teletón,

– 18.00 h: desfile animado por las calles, salida de los ciclistas del Tour de la Corrèze,

– 19.00 h: paso de la antorcha del Teletón a Malemort (ciudad anfitriona en 2022),

– 21.00 h: espectáculo del Théâtre de la Halle y demostración de claqué.

Sábado:

– 10.00 h: espectáculo de guardería e inicio de la marcha nórdica de 15 km,

– 14:00: suelta de globos, inicio de la marcha muscular,

– 15.00 h: espectáculo ACPP,

– 17.00 h: llegada de los ciclistas del Tour de la Corrèze,

-19 h: espectáculo del Polo Cultural de la Comuna,

– 20.30 h: espectáculo de los Amigos de Beyssac

Hilo rojo a lo largo de las 30 horas: un total de 1000 km en 30 horas

Puestos de animación a cargo de las asociaciones de la Comcom

Lubersac ist die Referenzstadt der Corrèze für den Telethon 2023.

Es werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten, die von Gebietskörperschaften, Einwohnern, Vereinen usw. getragen werden.

Auf dem Programm stehen

Freitag :

– 17 Uhr: Start des Telethon,

– 18 Uhr: animierter Umzug durch die Straßen, Start der Radfahrer zur Tour de la Corrèze,

– 19 Uhr: Übergabe der Telethon-Fackel an Malemort (Referenzstadt im Jahr 2022),

– 21 Uhr: Aufführung des Théâtre de la Halle und Stepptanzvorführung.

Samstags:

– 10 Uhr: Aufführung der Krippe und Start Nordic Walking 15km,

– 14 Uhr: Luftballonstart, Start der Muskelwanderung,

– 15 Uhr: Aufführung der ACPP,

– 17 Uhr: Ankunft der Radfahrer der Tour de la Corrèze,

-19 Uhr: Aufführung des Kulturpols der Comcom,

– 20:30 Uhr: Aufführung der Freunde von Beyssac

Roter Faden während der gesamten 30 Stunden: 1000 km in 30 Stunden zusammenzählen

Animationsstände der Vereine der Comcom

