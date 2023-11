Exposition Gustave Eiffel 6 Avenue des Vignes Sallebœuf, 14 décembre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

Aux heures d’ouverture de la médiathèque La Source, venez découvrir l’exposition permanente sur Gustave Eiffel : « le défi du fer face au vent pour traverser le temps ». Le 16 décembre à 11h, la famille Eiffel vous présentera des documents exceptionnels. Entrée libre..

2023-12-14 fin : 2023-12-29 13:00:00. EUR.

6 Avenue des Vignes Médiathèque La Source

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During the opening hours of the La Source multimedia library, come and discover the permanent exhibition on Gustave Eiffel: « The challenge of iron against the wind to cross time ». On December 16 at 11am, the Eiffel family will present some exceptional documents. Free admission.

Durante las horas de apertura de la mediateca La Source, venga a descubrir la exposición permanente sobre Gustave Eiffel: « El desafío del hierro contra el viento para resistir el paso del tiempo ». El 16 de diciembre a las 11h, la familia Eiffel presentará algunos documentos excepcionales. Entrada gratuita.

Während der Öffnungszeiten der Mediathek La Source können Sie die Dauerausstellung über Gustave Eiffel besichtigen: « Die Herausforderung des Eisens im Angesicht des Windes, um die Zeit zu überqueren ». Am 16. Dezember um 11 Uhr wird Ihnen die Familie Eiffel außergewöhnliche Dokumente vorstellen. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers