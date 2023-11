Atelier couture créative pour Noël 6 Avenue des Vignes Sallebœuf, 6 décembre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

Il est temps d’installer le sapin de Noël et d’y accrocher les décorations ! Cette année, les enfants peuvent les confectionner eux-mêmes grâce à l’atelier de couture créative, proposé à la médiathèque La Source. Cet atelier, gratuit mais sur inscription par mail, s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00. EUR.

6 Avenue des Vignes Médiathèque La Source

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s time to put up the Christmas tree and hang the decorations! This year, children can make their own decorations thanks to the creative sewing workshop offered at the La Source multimedia library. The workshop, which is free but requires registration by e-mail, is aimed at children aged 6 to 12.

¡Es hora de poner el árbol de Navidad y colgar los adornos! Este año, los niños pueden hacer sus propios adornos en el taller de costura creativa de la biblioteca multimedia La Source. El taller, gratuito pero con inscripción previa por correo electrónico, está dirigido a niños de 6 a 12 años.

Es ist Zeit, den Weihnachtsbaum aufzustellen und die Dekorationen aufzuhängen! Dieses Jahr können die Kinder sie dank des Workshops « Kreatives Nähen », der in der Mediathek La Source angeboten wird, selbst herstellen. Dieser Workshop ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung per E-Mail und richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers