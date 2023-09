Spectacle « Ma carapace se carapate » 6 Avenue des Vignes Sallebœuf, 30 septembre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

La médiathèque de Sallebœuf propose aux tout-petits, dès 6 mois, un spectacle musical de marionnettes et ukulélé, intitulé « Ma Carapace se carapate », présenté par la compagnie La Naine Rouge. Entrée libre, pour enfants de 6 mois à 5 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:30:00. EUR.

6 Avenue des Vignes Médiathèque La Source

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Salleb?uf media library is offering a musical puppet and ukulele show for toddlers aged 6 months and over, entitled « Ma Carapace se carapate », presented by the La Naine Rouge company. Free admission, for children aged 6 months to 5 years.

La biblioteca multimedia Salleb?uf ofrece un espectáculo musical de marionetas y ukelele para niños a partir de 6 meses, titulado « Ma Carapace se carapate », presentado por la compañía La Naine Rouge. Entrada gratuita, para niños de 6 meses a 5 años.

Die Mediathek in Salleb?uf bietet Kleinkindern ab 6 Monaten ein musikalisches Schauspiel mit Marionetten und Ukulele mit dem Titel « Ma Carapace se carapate », das von der Compagnie La Naine Rouge präsentiert wird. Eintritt frei, für Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren.

