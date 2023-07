Atelier de dessin de mode 6 avenue des Sapins Jullouville, 12 juillet 2023, Jullouville.

Jullouville,Manche

Exprime-toi avec la création de vêtements et le dessin sur figurines de mode !

PUBLIC : enfants de 6 à 12 ans.

DATES ET HORAIRES :

– 12 juillet (de 10H à 12H) : Design d’une mini collection de vêtements sur figurines de mode.

– 23 juillet (de 10H à 12H) : Techniques mixtes pour dessiner des vêtements.

– 30 juillet (de 14H à 16H) : Design d’une mini collection de vêtements sur figurines de mode..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 12:00:00. .

6 avenue des Sapins La Maison Jaune

Jullouville 50610 Manche Normandie



Express yourself by designing clothes and drawing on fashion figurines!

PUBLIC: children aged 6 to 12.

DATES AND TIMES :

– july 12 (10 a.m. to 12 p.m.): Design of a mini clothing collection on fashion figurines.

– july 23 (10 a.m. to 12 p.m.): Mixed techniques for designing clothes.

– july 30 (2pm to 4pm): Design a mini clothing collection on fashion figurines.

¡Exprésate diseñando ropa y dibujando sobre figuritas de moda!

PÚBLICO: niños de 6 a 12 años.

FECHAS Y HORARIOS :

– 12 de julio (de 10.00 a 12.00 h): Diseño de una minicolección de ropa a partir de figuritas de moda.

– 23 de julio (de 10.00 a 12.00): Técnicas mixtas para el diseño de ropa.

– 30 de julio (de 14.00 a 16.00 horas): Diseño de una minicolección de ropa sobre figurines de moda.

Drücke dich mit dem Entwerfen von Kleidung und dem Zeichnen auf Modefiguren aus!

PUBLIKATIONSPERSPEKTIVE: Kinder von 6 bis 12 Jahren.

DATEN UND UHRZEITEN :

– 12. Juli (von 10H bis 12H): Design einer Mini-Kleiderkollektion auf Modefiguren.

– 23. Juli (von 10.00 bis 12.00 Uhr): Mischtechniken zum Entwerfen von Kleidungsstücken.

– 30. Juli (von 14.00 bis 16.00 Uhr): Design einer Minikollektion von Kleidungsstücken auf Modefiguren.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche