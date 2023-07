Impression textile en sérigraphie 6 avenue des Sapins Jullouville, 1 juillet 2023, Jullouville.

Jullouville,Manche

Customise et imprime des tissus avec des techniques expérimentales de sérigraphie.

PUBLIC : +12 ans et adultes.

Séances de 2h30, fournitures comprises.

– 01/07 (10h à 12h30) : Customise un tote bag avec sérigraphie expérimentale.

– 04/07 (10h à 12h30) : Customise un sac-à dos avec sérigraphie expérimentale.

– 07/07 (15h à 17h30) : Customise un tote bag avec sérigraphie expérimentale

TARIF : 30€ l’atelier de 2h30 – Fournitures comprises..

Lundi 2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-07-07 12:30:00. .

6 avenue des Sapins La Maison Jaune

Jullouville 50610 Manche Normandie



Customizes and prints fabrics using experimental screen-printing techniques.

PUBLIC: 12+ and adults.

Sessions of 2h30, supplies included.

– 01/07 (10am to 12:30pm): Customize a tote bag with experimental screen printing.

– 04/07 (10am to 12:30pm): Customize a backpack with experimental screen printing.

– 07/07 (3pm to 5:30pm): Customize a tote bag with experimental screen printing

RATES: 30? per 2h30 workshop – Supplies included.

Personaliza y estampa tejidos mediante técnicas experimentales de serigrafía.

PÚBLICO: mayores de 12 años y adultos.

Sesiones de 2h30, material incluido.

– 01/07 (de 10:00 a 12:30): Personaliza una tote bag con técnicas experimentales de serigrafía.

– 04/07 (de 10h a 12h30): Personaliza una mochila con técnicas experimentales de serigrafía.

– 07/07 (de 15h a 17h30): Personalizar una tote bag con serigrafía experimental

TARIFAS: 30 euros por taller de 2 horas y media – Material incluido.

Passt Stoffe an und bedruckt sie mit experimentellen Siebdrucktechniken.

PUBLIKATIONSPERSPEKTIVE: +12 Jahre und Erwachsene.

Sitzungen von 2,5 Stunden, inklusive Verbrauchsmaterial.

– 01/07 (10:00 bis 12:30 Uhr): Gestalte einen Tote Bag mit experimentellem Siebdruck.

– 04/07 (10.00 bis 12.30 Uhr): Gestalte einen Rucksack mit experimentellem Siebdruck.

– 07/07 (15.00 bis 17.30 Uhr): Gestalte einen Tote Bag mit experimentellem Siebdruck

PREIS: 30? pro 2,5-stündigem Workshop – inklusive Material.

