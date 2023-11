ATELIER BE-HAPPY 6 avenue des Pins Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet ATELIER BE-HAPPY 6 avenue des Pins Pornichet, 7 janvier 2024, Pornichet. Pornichet,Loire-Atlantique Atelier bien-être.

2024-01-07 fin : 2024-01-07 12:30:00. .

6 avenue des Pins

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Wellness workshop Taller sobre bienestar Wellness-Workshop Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu 6 avenue des Pins Adresse 6 avenue des Pins Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 6 avenue des Pins Pornichet latitude longitude 47.24759;-2.31846

6 avenue des Pins Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/