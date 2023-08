Collection des Résidences Royales Européennes en visite libre. 6 avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer, 17 septembre 2023, Cagnes-sur-Mer.

Venez découvrir dans votre Musée Numérique Micro-Folie la collection internationale en partenariat avec l’Association des Résidences Royales Européennes.

Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection offre une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. A travers 350 œuvres et objets, redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

Pour les enfants, un livret de jeu est prévu pour accompagner cette visite.

06800 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Grand Hall, Château de Frederiksborg, Danemark. © Le Musée national d’histoire du château de Frederiksborg. Photo : Mew.