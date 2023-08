Rencontre avec un artiste 6 avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer, 16 septembre 2023, Cagnes-sur-Mer.

Rencontre avec l’artiste numérique Sandro et son travail.

Cet artiste s’appuie sur des photos qu’il prend de Cagnes-sur-Mer ou du Cros-de-Cagnes, où il est installé, pour réaliser ses œuvres, véritable source d’inspiration pour lui.

Il réalise des recherches sur chaque lieu photographié pour rendre hommage à ces lieux dans ses réalisations.

Il utilise la photographie qu’il retouche afin de leur donner un rendu très singulier avec une intelligence artificielle.

Cet événement est l’occasion de faire redécouvrir d’une manière moderne et innovante le patrimoine de Cagnes-sur-Mer et du Cros-de-Cagnes.

Et de faire discuter le patrimoine bâti local et l’œuvre numérique de l’artiste à travers les outils de la Micro-Folie.

6 avenue de Verdun 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

