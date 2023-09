Rencontre d’auteur : Colin Niel 6 avenue de la Résistance Lambesc, 16 février 2024, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Des romans noirs, puissants, surprenants, addictifs… De l’austérité des Causses aux rives du Maroni, des Pyrénées enneigées au désert de Namibie, venez découvrir ou en apprendre davantage sur l’univers de Colin Niel !.

2024-02-16 18:00:00 fin : 2024-02-16 19:30:00. .

6 avenue de la Résistance Médiathèque

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dark, powerful, surprising, addictive novels… From the austerity of the Causses to the banks of the Maroni, from the snowy Pyrenees to the Namibian desert, come and discover or learn more about the world of Colin Niel!

Novelas oscuras, potentes, sorprendentes, adictivas… De la austeridad de los Causses a las orillas del Maroni, de los Pirineos nevados al desierto de Namibia, ¡venga a descubrir o a saber más sobre el mundo de Colin Niel!

Schwarze Romane, kraftvoll, überraschend, süchtig machend… Von den kargen Causses bis zu den Ufern des Maroni, von den verschneiten Pyrenäen bis zur Wüste Namibias: Entdecken Sie die Welt von Colin Niel oder lernen Sie mehr darüber!

Mise à jour le 2023-09-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc