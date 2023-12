Jeudis jeux 6 avenue de la Résistance Lambesc, 2 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-02 13:00:00

fin : 2023-11-02 17:00:00

Chaque jeudi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), la Médiathèque se transforme en ludothèque avec des jeux de société, jeux de stratégie et aussi des jeux vidéo… À vous de jouer !.

6 avenue de la Résistance Médiathèque

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-09-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc