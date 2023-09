Petit-déjeuner littéraire 6 avenue de la Résistance Lambesc, 30 septembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Littérature française et étrangère, primo-romanciers et auteurs reconnus, la Médiathèque vous invite à découvrir la rentrée littéraire 2023..

2023-09-30 09:30:00 fin : 2023-09-30 11:30:00. .

6 avenue de la Résistance Médiathèque

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



French and foreign literature, first-time novelists and established authors, the Médiathèque invites you to discover the 2023 literary season.

Literatura francesa y extranjera, novelistas noveles y autores consagrados, la Médiathèque le invita a descubrir la temporada literaria 2023.

Französische und ausländische Literatur, Erstlingsromane und bekannte Autoren – die Mediathek lädt Sie ein, den Literaturherbst 2023 zu entdecken.

