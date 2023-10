Bébé bouquine 6 avenue de la Résistance Lambesc, 8 septembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Des images à contempler, des histoires à écouter, des comptines à fredonner… la Médiathèque propose un moment de lecture pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, grands-parents ou nounou.. Enfants

2023-09-08 10:00:00 fin : 2023-09-08 11:00:00. .

6 avenue de la Résistance Médiathèque

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pictures to contemplate, stories to listen to, nursery rhymes to hum… the Médiathèque offers a moment of reading for the little ones accompanied by their parents, grandparents or nanny.

Cuadros para contemplar, cuentos para escuchar, canciones infantiles para tararear… la Médiathèque ofrece un momento de lectura para los más pequeños acompañados de sus padres, abuelos o niñera.

Bilder zum Betrachten, Geschichten zum Hören, Reime zum Summen… Die Mediathek bietet eine Lesezeit für Kleinkinder in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder Nanny.

Mise à jour le 2023-08-30 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc