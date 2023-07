THÉÂTRE : LA NUIT DES TEMPS 6 Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains, 13 janvier 2024, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Dans le noir intégral, les artistes sont au plateau, les voix s’élèvent, les sons se mêlent, les spectateurs sont aux aguets, les souvenirs se répondent et le présent est vivifié. Une nouvelle façon d’aller au théâtre..

2024-01-13 20:00:00

6 Avenue de la Pinède

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



In total darkness, the artists are on stage, voices rise, sounds mingle, spectators are on the lookout, memories respond and the present is enlivened. A new way of going to the theater.

En total oscuridad, los artistas están en escena, las voces se alzan, los sonidos se mezclan, el público está atento, los recuerdos responden y el presente cobra vida. Una nueva forma de ir al teatro.

In völliger Dunkelheit befinden sich die Künstler auf der Bühne, Stimmen erheben sich, Geräusche vermischen sich, die Zuschauer sind auf der Lauer, Erinnerungen werden beantwortet und die Gegenwart belebt. Eine neue Art, ins Theater zu gehen.

