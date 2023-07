CONCERT : HUMAN / CHOCHO CANNELLE 6 Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains, 10 novembre 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Cette soirée jazz fait la part belle à deux formations issues de la Région Occitanie, soutenue dans le cadre du dispositif des résidences de création porté par le réseau Occijazz, qui rassemble l’ensemble de la filière professionnelle jazz de la Région..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

6 Avenue de la Pinède

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



This jazz evening features two bands from the Occitanie region, supported as part of the creative residency program run by the Occijazz network, which brings together the region’s professional jazz scene.

Esta velada de jazz reúne a dos grupos de la región de Occitanie, apoyados en el marco de la residencia creativa de la red Occijazz, que reúne a todos los profesionales del jazz de la región.

Dieser Jazzabend stellt zwei Formationen aus der Region Okzitanien in den Mittelpunkt, die im Rahmen der vom Occijazz-Netzwerk, das die gesamte professionelle Jazzbranche der Region vereint, getragenen Maßnahme der Residenzen für Kreationen unterstützt werden.

