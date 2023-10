Halloween au Valhalla : Tim Burton 6 avenue de la Grande Plaine Bretteville-sur-Odon, 28 octobre 2023, Bretteville-sur-Odon.

Bretteville-sur-Odon,Calvados

C’est officiel la saison d’halloween est enfin lancée pour notre plus grand plaisir !????

Quoi de mieux pour l’occasion que de t’annoncer que le Valhalla organise une soirée le samedi 28 octobre ! ??

Petits et grands, si vous osez, plongez dans l’univers fantasmagorique de Tim Burton…??Des cocktails inédits, des ateliers pour enfants, des concours, des activités tirées de films vous attendent !??

Qui sait, tu croiseras peut être Jack, Beetlejuice ou Batman s’essayant au lancer de haches !??

Dit nous en commentaire quel est ton film Tim Burton préféré ?

??SAMEDI 28 OCTOBRE

??GRATUIT

??Le Valhalla – 6 avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville sur Odon.

2023-10-28 11:30:00 fin : 2023-10-28 . .

6 avenue de la Grande Plaine Le Valhalla

Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie



It’s official: the Halloween season is finally underway, and we’re all delighted! ????

What better way to mark the occasion than by announcing that Valhalla is hosting a party on Saturday, October 28!??

Young and old, if you dare, plunge into the phantasmagorical universe of Tim Burton…??? Unheard-of cocktails, children’s workshops, contests, activities from the movies await you!??

Who knows, maybe you’ll bump into Jack, Beetlejuice or Batman trying your hand at axe-throwing!??

Tell us in the comments what your favorite Tim Burton movie is?

??SATURDAY, OCTOBER 28

??FREE

le Valhalla – 6 avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville sur Odon

Ya es oficial, por fin ha comenzado la temporada de Halloween, ¡para nuestra alegría! ????

¿Qué mejor manera de celebrar la ocasión que contarte que Valhalla organiza una fiesta el sábado 28 de octubre?

Grandes y pequeños, si os atrevéis, sumergiros en el fantasmagórico mundo de Tim Burton… ¡Nuevos cócteles, talleres infantiles, concursos y actividades de las películas os esperan!..

Quién sabe, a lo mejor te topas con Jack, Beetlejuice o Batman probando a lanzar hachas…?

Cuéntanos en los comentarios cuál es tu película favorita de Tim Burton

sÁBADO 28 DE OCTUBRE

gRATIS

le Valhalla – 6 avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville sur Odon

Es ist offiziell, die Halloween-Saison ist endlich zu unserem größten Vergnügen gestartet!????

Was gibt es besseres zu diesem Anlass, als dir mitzuteilen, dass das Valhalla am Samstag, den 28. Oktober eine Party veranstaltet!?

Wenn du dich traust, kannst du in die Fantasiewelt von Tim Burton eintauchen… Es erwarten dich neue Cocktails, Workshops für Kinder, Wettbewerbe und Aktivitäten aus den Filmen!

Wer weiß, vielleicht triffst du ja Jack, Beetlejuice oder Batman beim Axtwerfen!?

Sag uns als Kommentar, welcher Tim Burton-Film dir am besten gefällt?

sAMSTAG, 28. OKTOBER

? GRATIS

le Valhalla – 6 avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville sur Odon

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité