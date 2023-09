Exposition : Le sport dans l’Orne 6 Avenue de Basingstoke Alençon, 17 juin 2024, Alençon.

Alençon,Orne

Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, les Archives départementales vous proposent une plongée dans l’histoire des pratiques sportives dans l’Orne depuis le XIXe siècle : l’évolution des fonctions sociales du sport, l’apparition et le développement des disciplines, le rôle de la puissance publique, les structures d’encadrement, les équipements sportifs, les compétitions, sans oublier les sportives

et les sportifs, des pratiquants modestes aux figures de champions.

Cette exposition sera nourrie des fonds et collections conservés aux Archives départementales, mais aussi des archives qui nous auront été confiées à l’occasion de la Grande collecte des archives du sport engagée au printemps 2023. Vous êtes donc invités

à participer à la création de cette exposition en nous confiant vos documents.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. Le dimanche de 14 h 30 à 18 h..

Vendredi 2024-06-17 fin : 2024-09-15 . .

6 Avenue de Basingstoke

Alençon 61000 Orne Normandie



In the context of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, the Archives départementales invite you to delve into the history of sporting activities in Orne since the 19th century: the changing social functions of sport, the emergence and development of disciplines, the role of public authorities, support structures, sports facilities, competitions, not forgetting sportsmen and women

and sportsmen and women, from modest practitioners to champion figures.

This exhibition will draw on the collections held by the Archives départementales, as well as archives entrusted to us as part of the « Grande collecte des archives du sport » (major collection of sports archives) launched in spring 2023. You are therefore invited

to participate in the creation of this exhibition by entrusting us with your documents.

Monday to Friday, 8.30am to 5.30pm. Sundays, 2:30 pm to 6 pm.

En el marco de la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, los Archivos Departamentales le invitan a adentrarse en la historia del deporte en la Orne desde el siglo XIX: la evolución de las funciones sociales del deporte, la aparición y el desarrollo de las diferentes disciplinas, el papel de los poderes públicos, las estructuras de apoyo, las instalaciones deportivas y las competiciones, sin olvidar a los deportistas, desde los practicantes de base hasta los campeones

y los deportistas, de modestos practicantes a campeones.

La exposición se basará en los fondos de los Archivos departamentales, así como en los archivos que nos han sido confiados en el marco de la gran colección de archivos deportivos prevista para la primavera de 2023. Le invitamos

a participar en la creación de esta exposición confiándonos sus documentos.

De lunes a viernes, de 8.30 a 17.30 h. Domingos, de 14.30 a 18.00 h.

Im Rahmen der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 bietet Ihnen das Archives départementales einen Einblick in die Geschichte des Sports im Departement Orne seit dem 19. Jahrhundert: die Entwicklung der sozialen Funktionen des Sports, das Aufkommen und die Entwicklung der Sportarten, die Rolle der öffentlichen Hand, die Betreuungsstrukturen, die Sportanlagen, die Wettkämpfe und nicht zuletzt die Sportlerinnen und Sportler selbst

und natürlich die Sportlerinnen und Sportler, von den einfachen Sportlern bis hin zu den Champions.

Die Ausstellung wird aus den Beständen und Sammlungen des Departementsarchivs sowie aus den Archiven zusammengestellt, die uns im Rahmen der großen Sammlung von Sportarchiven im Frühjahr 2023 anvertraut wurden. Sie sind also eingeladen

sich an der Gestaltung dieser Ausstellung zu beteiligen, indem Sie uns Ihre Dokumente anvertrauen.

Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:30 Uhr. Sonntags von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme