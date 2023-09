Visites guidées dans les coulisses des Archives Départementales et du Centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne 6 Avenue de Basingstoke Alençon, 17 septembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Les Archives départementales et le centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne

(DRAC Normandie) proposent des visites guidées dans les coulisses de la conservation du patrimoine écrit et du patrimoine archéologique.

Visites guidées des Archives départementales

Découvrez, au sein des archives, les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux habituellement

fermés au public : les salles de tri, les ateliers de reliure et de photographie et les magasins de conservation des documents.

Dans le hall d’accueil, visitez l’exposition De l’autre côté, installation de Michel Guérard en présence de l’artiste.

Visites guidées du Centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne (CCE)

Lieu de conservation et d’étude, le CCE abrite en ses murs les objets mis au jour par les archéologues lors des fouilles sur le territoire ornais. Fibules, monnaies, vaisselle, ossements, éléments lapidaires : la visite du CCE sera l’occasion de découvrir l’archéologie à travers les objets conservés et de mieux comprendre le travail des archéologues et des régisseurs de collections archéologiques. Que conserver ? Comment et pourquoi ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette visite. Visites assurées par le Service régional de l’archéologie (DRAC Normandie)..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

6 Avenue de Basingstoke

Alençon 61000 Orne Normandie



The Archives départementales and the Centre de conservation et d?étude des collections archéologiques de l?Orne

(DRAC Normandie) offer guided tours behind the scenes of the conservation of written and archaeological heritage.

Guided tours of the Archives départementales

Discover the public areas of the archives, such as the reading room, as well as places that are normally

sorting rooms, bindery and photography workshops, and document storage areas.

In the reception hall, visit the exhibition De l?autre côté, an installation by Michel Guérard, in the presence of the artist.

Guided tours of the Centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne (CCE)

A place of conservation and study, the CCE houses objects unearthed by archaeologists during excavations in the Orne region. Fibulae, coins, crockery, bones, lapidary elements: a visit to the CCE is an opportunity to discover archaeology through the objects conserved, and to better understand the work of archaeologists and archaeological collections managers. What to preserve? How and why? These are just some of the questions that will be addressed during this visit. Tours provided by the Regional Archaeology Service (DRAC Normandie).

Los Archivos Departamentales y el Centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne

(DRAC Normandie) proponen visitas guiadas entre bastidores de la conservación del patrimonio escrito y arqueológico.

Visitas guiadas a los Archivos Departamentales

Descubra los espacios públicos de los archivos, como la sala de lectura, así como los lugares habitualmente cerrados al público, como las salas de clasificación

cerrados al público: las salas de clasificación, los talleres de encuadernación y fotografía y los depósitos de documentos.

En el vestíbulo de recepción, visite la exposición De l’autre côté, una instalación de Michel Guérard, en presencia del artista.

Visitas guiadas al Centro de conservación y estudio de las colecciones arqueológicas de la Orne (CCE)

Lugar de conservación y estudio, el CCE alberga los objetos desenterrados por los arqueólogos durante las excavaciones en la región de Orne. Fíbulas, monedas, vajillas, huesos, piezas lapidarias: la visita al CCE es una oportunidad para descubrir la arqueología a través de los objetos conservados y comprender mejor el trabajo de los arqueólogos y de los gestores de colecciones arqueológicas. ¿Qué hay que conservar? ¿Cómo y por qué? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán durante esta visita. Visitas guiadas por el Servicio Regional de Arqueología (DRAC Normandie).

Das Archiv des Departements und das Zentrum für die Erhaltung und Erforschung der archäologischen Sammlungen des Departements Orne (Centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l?

(DRAC Normandie) bieten Führungen hinter die Kulissen der Erhaltung des schriftlichen und archäologischen Erbes an.

Führungen durch das Archives départementales

Entdecken Sie innerhalb der Archive die öffentlichen Bereiche wie den Lesesaal, aber auch die Orte, die normalerweise

die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind: die Sortierräume, die Buchbinderei und die Fotografiewerkstatt sowie die Magazine zur Aufbewahrung der Dokumente.

Besuchen Sie in der Empfangshalle die Ausstellung De l’autre côté, Installation von Michel Guérard in Anwesenheit des Künstlers.

Führungen durch das Zentrum für die Erhaltung und Erforschung der archäologischen Sammlungen des Departements Orne (CCE)

Das CCE ist ein Ort der Aufbewahrung und des Studiums und beherbergt in seinen Mauern die Objekte, die Archäologen bei Ausgrabungen auf dem Gebiet der Orne ans Tageslicht gebracht haben. Fibeln, Münzen, Geschirr, Knochen, Lapidarelemente: Der Besuch des CCE bietet die Gelegenheit, die Archäologie anhand der aufbewahrten Objekte zu entdecken und die Arbeit von Archäologen und Verwaltern archäologischer Sammlungen besser zu verstehen. Was wird aufbewahrt? Wie und warum? All diese Fragen werden bei diesem Besuch erörtert. Die Führungen werden vom Service régional de l’archéologie (DRAC Normandie) durchgeführt.

Mise à jour le 2023-09-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme