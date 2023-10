Ciné-Débat – Peur bleue 6 Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie, 20 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la journée internationale des violences faites aux femmes, le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat avec l’association « Du côté des femmes » organise un ciné-débat avec le film « Peur Bleue ».

Anatomie des violences conjugales et du parcours de sortie.

Un film écrit et produit par le Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées. Réalisé par Yannick Chaumeil..

2023-11-20 fin : 2023-11-20 23:59:00. EUR.

6 Avenue Charles et Henri Moureu Le Luxor

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, the Centre Communal d’Action Sociale, in partnership with the association « Du côté des femmes », is organizing a film-debate with the film « Peur Bleue ».

Anatomy of domestic violence and the exit route.

Written and produced by the Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées. Directed by Yannick Chaumeil.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centre Communal d’Action Sociale, en colaboración con la asociación « Du côté des femmes », organiza un cine-debate con la película « Peur Bleue ».

Anatomía de la violencia doméstica y vía de salida.

Una película escrita y producida por el Consejo Departamental de Altos Pirineos para el Acceso al Derecho. Dirigida por Yannick Chaumeil.

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen organisiert das Centre Communal d’Action Sociale in Partnerschaft mit dem Verein « Du côté des femmes » eine Filmdebatte mit dem Film « Peur Bleue ».

Anatomie der häuslichen Gewalt und der Weg aus der Gewalt.

Ein Film, der vom Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées geschrieben und produziert wurde. Regie: Yannick Chaumeil.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn