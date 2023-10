Soirée Halloween 6 Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie, 31 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le cinéma Le Luxor organise une soirée spéciale Halloween avec au programme 3 films :

A 18h15 : Acide

A 20h : La Nonne 2

Et à 22h : L’Exorciste Dévotion.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:59:00. EUR.

6 Avenue Charles et Henri Moureu Cinéma Le Luxor

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Luxor cinema is organizing a special Halloween evening with 3 films on the program:

6:15pm: Acid

8pm: The Nun 2

And at 10pm: The Exorcist Devotion

El cine Luxor organiza una velada especial de Halloween con 3 películas en programa:

A las 18.15 h: Acide

A las 20:00: La Monja 2

Y a las 22:00: La devoción del exorcista

Das Kino Le Luxor organisiert einen speziellen Halloween-Abend mit drei Filmen auf dem Programm:

Um 18:15 Uhr: Acide

Um 20 Uhr: Die Nonne 2

Und um 22 Uhr: Der Exorzist Devotionalien

