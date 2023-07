J.E.P // La préfecture de la Haute-Loire 6 av. du Gal de Gaulle Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Découvrez en compagnie d’un guide conférencier ce bâtiment officiel de l’Etat, son histoire, son architecture, les salons officiels et les jardins.

*Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité dans le cadre du plan VIGIPIRATE..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

6 av. du Gal de Gaulle RDV devant la Préfecture

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover with a guide this official building of the State, its history, its architecture, the official salons and the gardens.

*Please bring an ID card as part of the VIGIPIRATE plan.

Descubra este edificio oficial del Estado, su historia, arquitectura, salas oficiales y jardines, en compañía de un guía.

*Se ruega traer un documento de identidad en el marco del plan VIGIPIRATE.

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers dieses offizielle Gebäude des Staates, seine Geschichte, seine Architektur, die offiziellen Salons und die Gärten.

*Bitte halten Sie im Rahmen des VIGIPIRATE-Plans einen Ausweis bereit.

