Concert Eternal Christmas
6 Av. de la Dentelle
Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Concert Eternal Christmas 6 Av. de la Dentelle Le Puy-en-Velay, 23 décembre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 L’église des Carmes accueille l’ensemble vocal Melting’Potes pour un concert de Noël sous la direction de Nina Pal, accompagné de Nebojsa Markovic.

La participation est libre..

6 Av. de la Dentelle église des Carmes

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

