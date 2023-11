Scafollia 6 Av. de la Dentelle Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Scafollia 6 Av. de la Dentelle Le Puy-en-Velay, 2 décembre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay,Haute-Loire Olivier Bouilhol présente « Scafollia » le récital Mozart-Rossini-Haydn composé de Mezzo-Soprano et de Quatuor à cordes..

6 Av. de la Dentelle Eglise des Carmes

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Olivier Bouilhol presents « Scafollia », a Mozart-Rossini-Haydn recital featuring Mezzo-Soprano and String Quartet. Olivier Bouilhol presenta « Scafollia », un recital Mozart-Rossini-Haydn para mezzosoprano y cuarteto de cuerda. Olivier Bouilhol präsentiert « Scafollia » das Mozart-Rossini-Haydn-Recital, das aus Mezzosopran und Streichquartett besteht.

