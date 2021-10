6 AU CARRE : EXPLOSION DE VIE Carré à la farine, 6 décembre 2021, Versailles.

du lundi 6 décembre au dimanche 12 décembre à Carré à la farine

Pour la 3ème année consécutive, N. MOTTE et A. POZZO seront entourés de 4 artistes : AZUL, F. BLANCHARD, C. BIAGGI et G. JEANBON peintres et sculpteurs de renom. Petits et grands formats seront là pour vous accueillir. Plus d’informations : * Alain Pozzo – alain-pozzo.fr * Nicole Motte – artiste peintre * Caroline Biaggi – peintre * Azul – sclupteur

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Petits et grands formats de peintures et sculptures seront là pour vous accueillir.

Carré à la farine 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



